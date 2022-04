Décès du chanteur Arno : le poète s’est fait un prénom à l’arrache

La chanteur Arno est décédé à l'âge de 72 ans. En compagnie de Jean-Marc Panis, le Fantôme de la Radio vous raconte le parcours abrasif du plus ostendais des Bruxellois. Tu vois un peu le bazar ?

Dès qu’il a entendu Elvis un jour de son enfance, Arno a jeté toutes ses forces dans la musique. Bercé par le blues entendu dans les bars, ému par la chanson française qu’écoutait sa maman, Arno a façonné au fil des années son rock bien à lui : brutal ou sentimental, mélodieux ou dissonant, méchant ou déchirant.

Pendant plus de 50 ans, cet homme au verbe hésitant et à la dégaine mal assurée ne vit que pour son art. Parti de rien, Arno le musicien connaît la misère noire, le désespoir et le mépris avant de gravir, une à une, les marches de la renommée, en groupe puis en solitaire. Connu et reconnu dans une grande partie de l’Europe, Arno le poète s’est fait un prénom à l’arrache, sans se compromettre, en s’accrochant parfois pour ne pas sombrer.