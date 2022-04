Décès du chanteur Arno : de ses débuts à l'harmonica à l’icône de la musique belge, retour sur plus de 50 ans de carrière

Fin de vie et décorations…

En 2012, il publie Future Vintage en compagnie du producteur John Parish, connu pour son travail avec PJ Harvey ou encore Eels. Deux ans plus tard, en 2014, il est invité dans nos studios et accorde une interview à Marc Ysaye et interprète deux titres : "Lola" et "You Got To Move".

2016 voit la sortie d’Human Incognito, l’année suivante il fonde "Tjens Matic", une forme de reboot de TC Matic avec des nouveaux musiciens, groupe de scène sur lequel il peut revenir sur ses titres les plus rock et sans concession.

Le 21 et 22 mai 2019, il donne deux concerts historiques à l’occasion du son 70e anniversaire à Ostende, sa ville de naissance. Deux concerts archis sold-out. C’est aussi en 2019 que sort l’album Santeboutique.

En octobre 2019, il est de retour dans nos studios pour nous offrir un superbe Showcase à l’occasion de la sortie de cet album.

Le 21 mai sortira Vivre, son nouvel album, à cette occasion il a accordé une interview à Dominique Ragheb pour Classic 21.

Durant l’été 2021 il se voit forcé d’annuler ses concerts pour se reposer. Mais tel, un phœnix, il semble se relever à chaque fois et fait son retour fin de l’année, déclarant à plusieurs reprises :

Ça va. Les fleurs sont trop chères, je me suis dit que j’allais attendre pour crever

En février 2022, on le voit en concert sur les planches de l’AB, même s’il est diminué physiquement par son cancer de pancréas, cette prestation est extraordinaire et très touchante.