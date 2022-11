Décès du chanteur américain Aaron Carter à l’âge de 34 ans

Plus tard, il s’est consacré au rap et a été impliqué à plusieurs reprises dans des incidents. Il avait entre autre été admis en cure de désintoxication et souffrait de problèmes mentaux. ll avait également eu de nombreux ennuis avec les autorités, principalement pour possession de stupéfiants et conduite dangereuse. Ses incartades lui ont valu de régulièrement faire la une de tabloïds. En 2013, criblé de dettes, notamment fiscales, il s’était déclaré en faillite.

Même si sa popularité s’était un peu estompée avec l’âge, Carter continuait à apparaître régulièrement dans des émissions télévisées et à publier de nouvelles chansons en ligne.

Plus tôt cette année, il avait affirmé au Daily Mail qu’il aspirait à ne plus être considéré comme une "épave". "Je ne suis pas ce que certaines personnes essayent de dépeindre", avait-il plaidé. "Si quelqu’un veut me traiter d’épave de train, alors je suis un train qui a subi de nombreux accidents et a déraillé pour de nombreuses raisons".