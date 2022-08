Décès du cardinal slovaque Jozef Tomko, membre le plus âgé du collège cardinalice

Le membre le plus âgé du collège cardinalice, le cardinal slovaque Jozef Tomko, est décédé à Rome à l'âge de 98 ans, a annoncé lundi la conférence épiscopale slovaque. Il a été un proche collaborateur du pape Jean-Paul II pendant de nombreuses années.

Jozef Tomko a rejoint le Vatican en 1945 et y a occupé d'importantes fonctions. En 1979, le pape Jean-Paul II l'a nommé secrétaire général du synode des évêques et l'a ordonné évêque peu après. En 1985, Jozef Tomko, devenu cardinal, cède sa place de secrétaire général au père scheutiste et cardinal belge Jan Pieter Schotte.

Le prélat slovaque s'est surtout fait connaître en tant que préfet de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples.

Mgr Tomko a contracté voici quelques semaines le coronavirus alors qu'il était hospitalisé pour soigner une lésion à la moelle épinière, précise Kerknet.

Le nouveau doyen en âge parmi les cardinaux est le prélat angolais Alexandre do Nascimento.