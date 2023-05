Décès du blogueur verviétois Isaac Tshitenda: l'autopsie révèle un accident cardiaque

Isaac Tshitenda, un blogueur bien connu à Verviers, est décédé ce weekend à l'hôtel de police de Heusy. L'autopsie a confirmé qu'il s'agissait d'une mort naturelle.

Un accident cardiaque

Le Verviétois, âgé de 34 ans, était très agité lorsqu'il s'est présenté à l'hôtel de police. Il s'est d'ailleurs écroulé peu de temps après être entré.

Mais le médecin légiste est formel: il s'agit d'un accident cardiaque. Le parquet a donc voulu tout de suite communiquer pour faire taire les rumeurs de violences policières.

On le fait entrer, et on se rend compte qu'il est dans un état second

Dans la nuit de samedi à dimanche, à Heusy, un homme tambourine à la porte du commissariat de police, l'ancienne gendarmerie. Cet homme, c'est Isaac Tshitenda. Il est blogueur, il fait des vidéos sur les réseaux sociaux. Ce soir-là, il est agité. Il veut entrer au commissariat. Les policiers lui ouvrent la porte.

"On le fait entrer, et on se rend compte qu'il est dans un état second, il se met en danger lui-même" explique le Procureur, Gilles de Villers Grand Champs. "Il est donc maîtrisé, et une fois qu'il est calme, on se rend compte qu'il perd connaissance. Les services de police tentent une réanimation. Les services ambulanciers arrivent également très vite, puis on se rend compte de son décès. On ne sait pas pourquoi il s'est présenté au commissariat de police."

Il avait toujours le mot pour faire rigoler

Isaac Tshitenda était blogueur et produisait des vidéos humoristiques. Il avait aussi été candidat écologiste aux dernières élections communales en 2018. Il avait obtenu 101 voix. La conseillère Nezha Darraji l'appréciait: "C'était une boule d'humour, il avait toujours le mot pour faire rigoler, presqu'un clown si je peux dire... Il savait quoi dire, il ne passait jamais à côté de vous sans vous saluer, sans vous mettre du baume au cœur."

Pourquoi Isaac Tshitenda est-il venu au commissariat samedi soir? Pourquoi était-il agité? Le médecin légiste a conclu à une mort naturelle, donc pas le résultat d'éventuelles violences. L'origine du décès d'Isaac Tshitenda serait plutôt cardiaque.