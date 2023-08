Décès du batteur original du groupe d’indie-rock Pavement

Stephen Malkmus et Scott Kanneberg ont formé Pavement à la fin des années 1980 et avaient réservé le Louder Than You Think Studio de Gary Young pour improviser et enregistrer de la musique. Comme le groupe n'avait pas de batteur à l'époque et que Gary fournissait la batterie de studio, il a jammé avec eux et a finalement intégré Pavement.

Gary Young a fait partie de Pavement de 1989 à 1993, mais il les a rejoints plus tard pour jouer deux concerts en 2010. Pendant cette période, il a participé à quatre EP - Slay Tracks (1933-1969) en 1989, Demolition Plot J-7 en 1990, Perfect Sound Forever en 1991 et Watery, Domestic en 1992 - ainsi qu'au célèbre premier album du groupe, Slanted and Enchanted en 1992.

Il a finalement été remplacé par Steve West en 1993 en raison de conflits avec Stephen Malkmus. Cependant, il s'est à nouveau associé au groupe en 1999 pour produire deux titres de l'EP Major Leagues, "Your Time to Change" et "Stub Your Toe".

Après avoir quitté Pavement, Gary Young a sorti trois albums, Hospital, Things We Do for You et The Grey Album, sous le nom de Gary Young's Hospital.

En début d'année, il a joué dans un documentaire sur sa vie et sa carrière, intitulé à juste titre Louder Than You Think. Réalisé par Jed I. Rosenberg, le documentaire a été présenté en avant-première à SXSW en mars.