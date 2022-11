Décès du banquier Evelyn De Rothschild, conseiller financier de la reine Elizabeth II

Sir Evelyn De Rothschild, descendant de la célèbre famille bancaire franco-britannique, est décédé à l'âge de 91 ans. L'homme a dirigé la banque N.M. Rothschild and Sons pendant près de 30 ans et a fourni des conseils financiers, entre autres, à la reine Elizabeth II, récemment décédée.

Depuis 1976 et pendant 27 ans, Evelyn De Rothschild a été le PDG et le président de N.M. Rothschild and Sons, la branche londonienne de l'empire financier fondé au 18e siècle par l'un de ses ancêtres. Cette banque, connue aujourd'hui sous le nom de Rothschild & Co, a financé, entre autres, la victoire du duc de Wellington contre Napoléon à la bataille de Waterloo en 1815. Sous son règne, les actifs de la banque sont passés de 40 millions à 4,6 milliards de livres.

Avant de se retirer en 2003, Evelyn De Rothschild a tout de même réussi à fusionner les branches londoniennes et française (Rothschild & Compagnie Banque) du groupe. Cela a été considéré comme une étape importante pour rester compétitif par rapport aux banques internationales plus jeunes, mais aussi plus grandes.

De 1972 à 1989, l'homme a également été président du magazine The Economist. En 1989, il a été fait chevalier par la reine Elizabeth II.

Sir Evelyn a été marié trois fois et a eu trois enfants. Il est décédé paisiblement à son domicile, a indiqué sa famille.