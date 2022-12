Décès de Wolf Erlbruch, l’auteur de l’histoire "De la petite taupe qui voulait savoir qui lui avait fait sur la tête"

L’auteur et illustrateur jeunesse allemand Wolf Erlbruch est décédé ce lundi 11 décembre à l’âge de 74 ans. Très célèbre en Allemagne, il gagne en popularité à l’international avec son livre De la petite taupe qui voulait savoir qui lui avait fait sur la tête, co-signé avec Werner Holzwarth.

La nouvelle est annoncée dans un communiqué de son éditeur, Carl Hanser. "Avec lui, nous perdons un artiste au langage visuel indubitable qui, non seulement en tant que dessinateur hors pair, mais surtout en tant que designer et illustrateur innovant grâce à son maniement inhabituel de la technologie et du matériau de l’image, est toujours un style pour chaque génération aujourd’hui."

Connu pour ses dessins de livres d’enfants, Wolf Erbruch réalise ses premières illustrations pour le livre L’aigle qui ne voulait pas voler de James Aggrey en 1985. Il sort par la suite son premier livre, Les cinq affreux aux éditions Milan en 1990. Durant sa carrière, il publiera une trentaine de livres. En 2006, il a reçu le prix Hans Christian Andersen et en 2017 le Astrid Lindgren Memorial Award, considéré comme le "petit Nobel" de la littérature jeunesse. Traitant parfois de questions existentielles à travers ces œuvres (Le canard, la mort et la tulipe, Léonard, L’ogresse en pleurs, …) il est qualifié d’auteur visionnaire particulièrement méticuleux.