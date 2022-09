Décès de William Klein, un monument de la Street Photography.

En 2016, le Botanique lui consacrait une des plus belles exposition de l’année. William Klein, 5 Cities traversait les villes de New York, Rome, Moscou, Tokyo et Paris. Les images pour la plupart dataient des années 50 et 60 .

William Klein rompait à l’époque avec la tradition de la photographie classique tirée au cordeau. L’image construisait dans son cadre un fragment de la réalité chaotique de la rue. La prise de vue et l’editing restituaient le mouvement et la respiration des villes. Le tohu-bohu des images présentées au Botanique n’était qu’apparent, car l’accrochage était un tout magistralement organisé. William Klein était un maître de la street photography. L’image accusait un bougé voire un léger flou, un grain et des N/B contrastés. Par ce traitement de l’image, le contact physique opérait avec l’homme de la rue ou le mannequin.

Le photographe de mode faisait poser ses modèles dans la rue. Deux femmes se croisent sur l’escalier de la Piazza di Spagna à Rome. Elles portent chacune une robe aux raies horizontales. Les lignes du tissu et les traits que forment les marches de l’escalier animent la photo. William Klein posait un œil de graphiste sur la ville de New York bombardée de publicités. Il était subjugué par l’animation des enseignes lumineuses. Broadway by Light est un film qu’il tourne en 1959, conseillé par Alain Resnais. Le film était projeté dans l’exposition. William Klein qui fréquentait l’atelier de Fernand Léger dans les années 50 peignait des contacts réalisant ainsi une synthèse de la peinture et de la photographie.

William Klein au micro de Pascal Goffaux en 2016