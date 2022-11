Décès de Wilko Johnson, guitariste de Dr Feelgood

C’est aussi lui qui joue le personnage de Ser Ilyn Payne dans la série Game of Thrones .

Il s’est surtout fait connaître dans les années 70 avec le groupe Dr Feelgood et a ensuite joué avec Ian Dury avant de démarrer une carrière solo qui durera 40 ans.

Le musicien, connu pour son jeu de guitare unique et une très forte présence sur scène qui a largement influencé le mouvement punk, nous quitte à l'âge de 75 ans.

Il y a 10 ans, il avait survécu à un cancer du pancréas alors qu’on le disait en phase terminale. Il avait alors refusé la chimiothérapie et avait entamé une tournée d’adieu.

"La décision était simple : la chimio n’aurait prolongé mon temps que d’une courte période, et je me suis dit que je préférais profiter de la santé qu’il me restait," expliquait-il alors à la BBC.