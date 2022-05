Décès de Trevor Strnad de Black Dahlia Murder

On a appris le décès hier soir de Trevor Strnad, chanteur de Black Dahlia Murder, à 41 ans à peine.

Ce sont les membres de son groupe qui ont partagé l'information: "C'est avec une grande tristesse que nous annonçons la mort de Trevor Scott Strnad. Fils aimé, frère, et fédérateur de bons moments, il était aimé par tous ceux qu'il rencontrait. Une encyclopédie vivante de la musique. C'était un écrivain, vraiment un des plus grands artistes au monde. Les paroles qu'il a écrites ont offert au monde des histoires, des sorts, de la fantaisie, et de l'horreur. C'était toute sa vie d'être votre spectacle."

La cause du décès du musicien n'a pas été énoncée clairement mais une mention renvoyant vers un numéro d'aide à appeler en cas de pensées suicidaires (la National Suicide Prevention Lifeline) laisse à croire qu'il a mis fin à ses jours.

En novembre dernier, en interview, il expliquait souffrir beaucoup du décès soudain et abrupt de sa mère, mais aussi lutter contre son addiction à l'alcool et ses problèmes de dépression.