Décès de Tom Verlaine, fondateur du groupe punk-rock Television

C’est sa fille, née de sa relation avec Patti Smith qui a annoncé la mort de Tom Verlaine, guitariste, chanteur et cofondateur du groupe Television, ce samedi 28 janvier à l’âge de 73 ans.

Jesse Paris Smith (via le New York Times) a précisé que son père était mort après une courte maladie, sans préciser la cause de son décès.

S’il n’y a qu’un seul titre à retenir de Television, c’est sans conteste "Marquee Moon" que nous citerions. Véritable hymne de l’underground des 70’s de plus de 10 minutes, le titre éponyme influence toute une génération. Le groupe ne résistera qu’à deux albums, Tom Verlaine se concentrant ensuite sur une carrière solo mais également de collaborations avec notamment David Bowie et Patti Smith. Le groupe se reforme sommairement sans lui dans les 90’s pour ensuite poursuivre son chemin dès 2001.

Mike Scott des Waterboys vient de déclarer : "Il était le meilleur guitariste de rock and roll de tous les temps, et comme Hendrix, il pouvait virevolter des sphères du cosmos au rock garage. Cela demande une grandeur particulière", ajoute le musicien écossais.

C’est en hommage au poète français Paul Verlaine que Thomas Miller se fait connaître sous le nom de Tom Verlaine. Guitariste au jeu agressif, il s’impose assez rapidement sur la scène new-yorkaise dont le club CBGB’s en sera l’écrin.

Témoin privilégié de cette époque, le photographe Allan Tannenbaum vient de lui rendre hommage sur les réseaux sociaux : "... Tom était un guitariste et compositeur brillant et original, avec des riffs, des licks, et des leads très musicaux par rapport aux autres musiciens de punk rock. Écoutez "See No Evil" et "Little Johnny Jewel" pour entendre ce que je veux dire. C’est ma photo de 1977 de la télévision dans les coulisses du CBGB, avec Tom à gauche et Richard Lloyd à droite. Repose en paix, Tom"