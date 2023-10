Décès de Suzanne Somers : ses proches célébreront "sa vie extraordinaire et remercieront ses fans et followers"

Un long combat

En ce mois d’ octobre rose , Suzanne Somers est malheureusement une autre des victimes de cette maladie, contre laquelle elle s’est battue sans relâche pendant des années. En 2000, on lui diagnostiquait pour la première fois un cancer du sein et depuis cela a été une guerre continuelle . En juillet, elle s’était confiée à ses followers sur une énième récidive qu’elle comptait affronter sans se laisser abattre. Malheureusement, ce cancer agressif a gagné le dernier combat.

Tout au long de cette bataille, elle a pu compter sur ses proches. Elle s’est d’ailleurs éteinte paisiblement auprès d’eux la veille de ses 77 ans. En effet, ils s’étaient réunis pour célébrer son anniversaire à ses côtés. Ces dernières années, Suzanne Somers s’était livrée à plusieurs reprises sur le soutien de sa famille, notamment celui de son mari, Alan Hamel. Celui-ci n’a cessé de la soutenir et témoignait pour elle d’une admiration pour sa détermination et sa force. A la suite de son décès, R. Couri Hay, son agent depuis longtemps, a annoncé au magazine People que la famille célébrerait "sa vie extraordinaire" et qu’ils remercieraient "ses millions de fans et de followers qui l’aimaient profondément".