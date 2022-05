Décès de Steve Broughton

Steve Broughton, batteur du Edgar Broughton Band et sur l‘album de Mike Oldfield, Tubular Bells, est décédé à 72 ans, a confirmé son frère Edgar.

C’est ce dimanche 29 mai que le musicien nous a quittés, on ignore ce qui l’a emporté.

The Egdar Broughton Band avait démarré sous la forme d’un trio de blues avec les deux frères, Edgar et Steve, en plus du bassiste Arthur Grant. Le groupe avait alors déménagé dans le quartier de Notting Hill à Londres et avait été signé par Blackhill Enterprises, qui s’occupait alors de Pink Floyd, et ensuite de Syd Barrett, Kevin Ayers, Marc Bolan et Roy Harper, et qui avait organisé les concerts gratuits à Hyde Park à la fin des années 60.

Ils enregistrent alors Wasa Wasa (1968) puis Sing Brother Sing (1970) et Edgar Broughton Band (1971), suivis de In Side Out et Oora en 1975, qui marquera la fin de la collaboration avec le label. Il y aura encore un sixième album Bandages, avant de sporadiques retrouvailles à la fin des années 70 et dans les 80s, et une vraie reformation en 2006, avec le fils d’Edgar, Luke, à la guitare et aux claviers.