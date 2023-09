Décès de Stephen Gould : le monde lyrique en deuil

Il y a un mois à peine, il avait surpris la planète lyrique en annonçant l’annulation de tous ses engagements, frappé par un cholangiocarcinome incurable qui lui laissait, avait-il précisé, un maximum de dix mois à vivre. Mercredi, on a appris le décès ce 19 septembre de Stephen Gould, et nombre de ses collègues pleurent sur les réseaux sociaux un chanteur généreux et attentionné.

Né à Roanoke en Virginie en 1962 d’un père pasteur méthodiste et d’une mère pianiste, Gould avait d’abord chanté dans les musicals (avec à son actif plus de 3000 représentations du Phantom of the Opera) ! avant d’être reconnu comme un véritable heldentenor. C’est dans ces emplois qu’il s’était fait connaître en Europe depuis une vingtaine d’années, d’abord discrètement (Melot dans Tristan et Isolde à Munich en 2001) puis comme soliste de premier plan, principalement à Vienne où il avait chanté entre autres Bacchus dans Ariane à Naxos, Erik dans Le vaisseau fantôme, l’Empereur dans La femme sans ombre ou les rôles-titres de Peter Grimes et Otello, se voyant décerner en 2015 le titre très respecté d’Österreichischer Kammersänger.

Parfait bilingue anglais-allemand, il fut un des plus importants ténors de Bayreuth ces dernières années, incarnant notamment Tannhaüser (dès 2004, puis à nouveau dans la lecture clin d’œil de Tobias Kratzer dès 2019), Siegfried (dans l’opéra éponyme et dans Le crépuscule des dieux de 2006 à 2008), puis Tristan (dans la mise en scène de Katharina Wagner en 2015). Il y était encore Siegfried et Tannhäuser en 2022, atteignant plus de cent représentations avant d’annuler en juin les reprises prévues cette année.

Au disque, on peut retrouver son Siegfried dans les deux tétralogies gravées par Christian Thielemann (Bayreuth pour Opus Arte et Vienne pour DG), son Tristan avec Marek Janowski (Pentatone) et, en DVD, son Tannhäuser de Bayreuth dirigé par Valery Gergiev. Orfeo a également immortalisé sa participation à La femme sans ombre de Strauss à Vienne sous la baguette de Thielemann encore.