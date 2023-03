Décès de Sourour Abouda dans un commissariat : des centaines de personnes se rassemblent pour demander des explications

"Sourour avait beaucoup d’amis et collègues, ainsi qu’une vraie famille", commente Selma Benkhelifa, l’avocate de la famille. "Ils n’abandonneront pas tant que justice soit faite pour Sourour. Et si besoin jusqu’à Strasbourg (siège de la Cour européenne des droits humains, ndlr)". "Il est encore plus étonnant que la Ligue, qui s’est constituée partie civile, n’ait pas été autorisée à consulter les images des caméras de surveillance de la cellule", dénonce de son côté Edgar Szoc, président de la LDH. "Qu’est-ce que la justice veut nous cacher ? Qu’est-ce qui s’est passé là que nous ne pouvons pas savoir ?"