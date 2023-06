Décès de Silvio Berlusconi : le berlusconisme a-t-il ouvert la voie à l’extrême droite en Italie ?

Il forme une coalition avec les indépendantistes de la Ligue du Nord et avec l’extrême-droite, rompant dès lors avec le cordon sanitaire italien. Il conquiert rapidement ses électeurs en promettant une "révolution libérale". Mais la coalition finit par éclater.

Liens possibles avec la mafia, conflits d’intérêts pour ses affaires personnelles,… : diverses questions remettent en cause son implication politique. Pourtant, rien ne semble entamer pas sa popularité. Pourquoi ? Car Silvio Berlusconi 'comprend' ses électeurs : il colle aux valeurs conservatrices et catholiques des Italiens et se pose aussi en antisystème. Il adopte une attitude paradoxale pour un Premier ministre : magnat de l’audiovisuel, en étant anti-politique et anti-média. Silvio Berlusconi a pu utiliser, peut-être même écrit, les codes du succès en politique, dans les années 90 et 2000, comme l’usage de la télévision commerciale pour asseoir sa popularité. C’est sur ces stratégies, conjuguées à une politique libérale et même anti-communiste, que se fonde le berlusconisme.

En 2010, le Rubygate, du nom d’une prostituée mineure, scandale sexuel des parties fines 'Bunga Bunga' réalisées dans une résidence en banlieue milanaise, bouscule sa carrière. Un épisode qui amorce son déclin…