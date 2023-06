Décès de Silvio Berlusconi : « Il Cavaliere », champion des phrases chocs et des paroles débridées

Calimero

Quand on se compare à Jésus, une certaine vision du martyr n’est pas très loin… Et l’homme politique de se plaindre haut et fort des persécutions dont il ferait l’objet. Avec un recul et un sens de la mesure dont lui seul a le secret. "Mes enfants disent qu’ils se sentent comme devaient se sentir les familles juives en Allemagne sous le régime d’Hitler. Nous avons vraiment tout le monde contre nous."

Le 9 octobre 2009, à l’issue d’un conseil des ministres, Il Cavaliere déclare cette tirade qui va rester dans les annales :

Je suis dans l’absolu la personne la plus persécutée par la magistrature de tous les temps et de toute l’histoire des hommes dans le monde entier. J’ai dû subir plus de 2500 audiences

Un apogée dans le sentiment d’être un martyr a été le "Rubygate" et tout ce qui avait à trait aux fameuses soirées "bunga-bunga", affaires qui éclatèrent au début des années 2010. Il se confiait alors en ces termes à l’homme d’affaires italien Valter Lavitola, en juillet 2011 : "Je suis transparent, tellement propre dans mes affaires qu’il n’y a rien qui puisse me gêner. Je ne fais rien qui puisse être considéré comme un délit. On peut dire de moi que je baise, c’est la seule chose que l’on puisse dire. Dans quelques mois je m’en vais pour m’occuper de mes oignons, ailleurs, je m’en vais de ce pays de merde qui me donne envie de vomir."