Décès de Rudolph Isley, membre fondateur des Isley Brothers

"Le ciel a gagné un autre ange ", peut-on lire sur les réseaux sociaux. " C’est avec le cœur lourd que nous vous annonçons le décès de notre frère bien-aimé, Rudolph Isley. Nous traversons un profond chagrin, et nous vous demandons de faire preuve de compréhension et de respecter l'intimité de notre famille pendant cette période difficile. N'oubliez pas de serrer vos proches contre vous. Notre frère nous manquera, mais nous savons qu'il est dans un endroit meilleur. Pour toujours dans nos cœurs".

La mort du chanteur a été confirmée par une déclaration de son frère Ronald au media Rolling Stone, et par une déclaration de sa fille à Pitchfork, cette dernière confirmant que son père est mort "paisiblement dans son sommeil le 11 octobre."

"Il s'est éteint à son domicile, avec son épouse dévouée Elaine à ses côtés. Ils étaient mariés depuis 68 ans. Rudolph était un homme profondément religieux qui aimait Jésus".

Les Isley Brothers ont été formés à Cincinnati en 1954 par Rudolph et ses frères Ronald, Vernon et O'Kelly. L'année suivante, Vernon est tué dans un accident de voiture. Le groupe s'est reformé sous la forme d'un trio avec Ronald au chant. En 1959, le trio sort le single "Shout", qui deviendra leur plus grand succès. Ils ont également enregistré la célèbre chanson "Testify", qui met en vedette le jeune Jimi Hendrix à la guitare, qui a commencé à jouer de la guitare solo pour le groupe en 1964 et 1965.

O'Kelly Isley meurt d'une crise cardiaque alors qu'il luttait contre le cancer en 1986. Après sa mort, Rudolph quitte le groupe et l'industrie musicale pour devenir pasteur chrétien. Il retrouve parfois le groupe pour des concerts, mais n'est pas présent lorsque le groupe est intronisé au Rock and Roll Hall of Fame en 1992.