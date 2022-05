On apprend le décès de Ric Parnell, qui jouait Mick Shrimpton, le batteur de Spinal Tap dans le "mockumentaire", This Is Spinal Tap.

Ric Parnell, 70 ans, avait aussi été membre d'Atomic Rooster, groupe britannique de rock progressif/hard rock avec aussi l'étonnant claviériste Vincent Crane.

Ric Parnell assurait la batterie sur les albums solo de Deniz Tek, de Radio Birdman et c'est d'ailleurs lui qui a annoncé son décès ce 1er mai: