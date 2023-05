Décès de Pete Brown, parolier de Cream

Il vivait depuis plusieurs années avec ce qu’il a récemment décrit comme "diverses formes de cancer", selon The Guardian.

Après la séparation de Cream en 1968, Brown a contribué à un certain nombre d’albums solo de Bruce, y compris le premier album Songs For A Tailor, qui est apparu dans le Top 10 britannique en 1969, jusqu’à Silver Rails en 2014. Jack Bruce est décédé cette année-là à l’âge de 71 ans.

Il a aussi eu plusieurs projets personnels, dont The First Real Poetry Band, Pete Brown And His Battered Ornaments et Piblokto. Il a collaboré avec le musicien de blues Graham Bond et Procol Harum, et a publié plusieurs recueils de poèmes. On lui doit aussi l’écriture de scénarios, notamment du film pour enfants Felix the Cat : The Movie en 1988.

En 2010, il a écrit ses mémoires, White Rooms & Imaginary Westerns, et a les paroles pour le dernier album de Procol Harum, Novum, en 2017. Au début de l’année, il a achevé les sessions d’un projet d’album solo intitulé Shadow Club, avec Eric Clapton et d’autres musiciens.

Le réalisateur Martin Scorsese faisait partie de ses nombreux admirateurs, on trouvait d’ailleurs des titres de Cream dans des films tels que Goodfellas et Casino. "Pete était un grand compositeur. Chaque fois que les paroles se répètent dans ma tête… ces images restent avec moi", a-t-il déclaré dans la bande-annonce d’un documentaire sur Brown qui n’a pas encore été publié.