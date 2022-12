Décès de Pelé : la star brésilienne était citoyen d’honneur de la commune de Saint-Josse

Lors de sa visite à Saint-Josse en 1981, Pelé ne s’est pas contenté de se rendre à la maison communale. Il a également rencontré les éducateurs et les jeunes de l’ASBL Aide aux Jeunes. Un moment fort pour les personnes présentes, n’hésitant pas à enlacer le footballeur qui s’est prêté au jeu, de manière naturelle et spontanée.

1981 fut particulièrement chargée pour Pelé. En juillet de cette année-là sortait le film "A nous la victoire", racontant le match de foot organisé pendant la guerre 39-45 entre des prisonniers des camps nazis et l’équipe allemande. Parmi l’équipe des alliés, Michael Caine, Sylvester Stallone et des stars du ballon rond dans leur propre rôle comme Pelé et la star du Sporting d’Anderlecht et Diable rouge Paul Van Himst.