Décès de Paula D’Hondt : un demi-millier de personnes a assisté aux funérailles de la ministre d’Etat à Haaltert

Ancienne secrétaire d’État aux PTT (Postes, Télégraphes et Téléphones) et ministre des Travaux publics pour le CVP (devenu CD&V), elle avait été nommée en 1989 commissaire royale à l’immigration, fonction où elle s’était illustrée par sa tolérance et ses positions en faveur de la société multiculturelle.

Parmi les personnalités présentes à la cérémonie figuraient notamment Vincent Van Peteghem, Annelies Verlinden et Nicole de Moor (CD&V) pour le gouvernement fédéral. Matthias Diependaele (N-VA) et Jo Brouns (CD&V) représentaient quant à eux l’exécutif flamand.