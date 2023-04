Décès de Paul Furlan : des hommages nombreux saluent un homme de grande qualité

Les hommages sont arrivés très vite, après l'annonce du décès de Paul Furlan, à l'âge de 60 ans. La classe politique dans son ensemble, tous partis confondus, salue les qualités humaines, sa simplicité, sa convivialité.

Au sein du Parti socialiste, pour Thomas Dermine, "il y a des compagnons dont la gentillesse et la bienveillance marquent votre vie. Paul Furlan en fera toujours partie". Le président du parlement wallon, André Frédéric, salue "un homme totalement investi dans sa commune" et Elio Di Rupo évoque un "homme de conviction et de terrain."