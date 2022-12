Décès de Pascale Vandegeerde, la seule femme membre des Cellules communistes combattantes

Pascale Vandegeerde, une des quatre membres des Cellules communistes combattantes, les CCC, est décédée à l’âge de 64 ans, rapportent lundi La DH et la Libre Belgique.

Organisation de lutte armée d’extrême gauche, les CCC sortent de la clandestinité en 1984 et commettent plusieurs attentats en Belgique. Ils font exploser des bombes aux sièges d’entreprises qui fournissent l’armée américaine. Les 15 et 17 octobre, ce sont des organisations satellites de deux partis du gouvernement (PRL, devenu MR et CVP, devenu CD&V) qui sont visées. Il y a des dégâts, mais pas de blessés, rappellent les deux quotidiens.

Le 1er mai 1985, les terroristes font exploser une voiture devant le siège de la Fédération des entreprises de Belgique, provoquant la mort de deux pompiers.