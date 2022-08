Le président américain Joe Biden a rendu hommage au dernier dirigeant soviétique Mikhaïl Gorbatchev, décédé mardi, en le qualifiant de "leader rare".

(...) Le résultat fut un monde plus sûr et davantage de liberté pour des millions de personnes

Ses actes furent ceux d'un dirigeant ayant assez d'"imagination pour voir qu'un autre avenir était possible et le courage de risquer toute sa carrière pour y parvenir. Le résultat fut un monde plus sûr et davantage de liberté pour des millions de personnes", a dit Joe Biden dans un communiqué.