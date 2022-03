Décès de Miguel Van Damme - Une minute d'applaudissements et un brassard de deuil au bras des joueurs ce week-end

Tous les joueurs de D1A et D1B porteront ce week-end un brassard noir en hommage à Miguel Van Damme, le gardien de but du CS Bruges décédé dans la nuit de lundi à mardi des suites d'une leucémie à l'âge de 28 ans, a indiqué la Pro League mardi. Toutes les rencontres seront par ailleurs précédées d'une minute d'applaudissements.

"La Pro League, tous ses clubs et la famille du football sont en deuil. Ce matin, nous avons appris avec grande tristesse que Miguel Van Damme a dû abandonner le combat inégal qu'il a mené pendant des années contre la leucémie", écrit la Pro League sur son site internet.



Durant des années, Miguel Van Damme a lutté avec courage, persévérance et force contre cette maladie. Il est devenu une source d'inspiration au sein et à l'extérieur de la communauté du football. Tout le monde éprouvait de la compassion pour lui, sa femme et sa famille. Afin de rendre hommage à Miguel et de soutenir ses proches, tous les matchs de Pro League commenceront ce week-end par une minute d'applaudissements. Tous les joueurs joueront avec un brassard de deuil. Au nom de l'ensemble du football professionnel belge, la Pro League tient à exprimer son plus grand respect pour le combat de Miguel et ses plus sincères condoléances à sa femme, sa fille et ses proches".