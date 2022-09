Décès de Mahsa Amini en Iran : internet bloqué, 17 morts depuis le début des manifestations

Dix-sept personnes ont été tuées en Iran depuis le début il y a six jours des manifestations pour protester contre la mort d'une femme détenue par la police des moeurs, selon un bilan communiqué jeudi par la télévision d'Etat.

"Dix-sept personnes, dont des manifestants et des policiers, ont perdu la vie dans les événements des derniers jours", a-t-elle annoncé, sans détailler le nombre des manifestants parmi eux.

Un précédent bilan officiel faisait état de sept manifestants et quatre membres des forces de sécurité tués.

Trois paramilitaires "mobilisés pour affronter les émeutiers" à Tabriz (nord-ouest), Qazvin (centre) et à Machhad (nord-est) ont été tués mercredi à coups de couteau ou par balles, avaient notamment indiqué des agences de presse iraniennes. Un membre des forces de sécurité avait aussi été tué mardi lors des protestations à Chiraz (centre), selon la même source.

Les responsables iraniens ont nié toute implication des forces de sécurité dans la mort des manifestants.

Internet bloqué

Par ailleurs, les autorités iraniennes ont imposé des restrictions drastiques sur Internet, bloquant notamment l'accès à Instagram et WhatsApp, en raison des troubles.

"Sur décision des autorités, il n'est plus possible d'accéder en Iran à Instagram depuis hier soir (mercredi) et l'accès à WhatsApp est également perturbé", a indiqué l'agence de presse Fars.

Depuis le blocage des plateformes comme Youtube, Facebook, Telegram, Twitter et Tiktok ces derniers années en Iran, Instagram et Whatsapp étaient les applications les plus utilisées en Iran.

En Iran, l'accès à Internet, notamment aux réseaux sociaux, est largement filtré ou restreint pas les autorités.