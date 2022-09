Décès de la reine Elizabeth II : suivez notre édition spéciale en direct

L’annonce est tombée ce jeudi soir au Royaume-Uni : la reine Elizabeth II est décédée à l’âge de 96 ans, ouvrant une nouvelle ère pour la couronne britannique à laquelle elle avait dédié sa vie. La disparition de la souveraine, dont l’état de santé s’était dégradé depuis un an, a suscité une immense émotion au Royaume-Uni et dans le monde. Son fils et héritier accède au trône à 73 ans avec le nom de Charles III.

Vivacité et La Une consacrent une édition spéciale au décès de la monarque la plus célèbre. Suivez-nous en direct.