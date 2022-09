Dès 15h15, le roi Charles III mènera la procession derrière le carrosse transportant le cercueil de la reine Elizabeth II du palais de Buckingham au palais de Westminster.

La foule pourra assister à la traversée du centre de Londres par le cortège : Queen’s Gardens, The Mall, Horse Guards et Horse Guards Arch, Whitehall, Parliament Street, Parliament Square et New Palace Yard.