Décès de la reine Elizabeth II : revivez ses visites en Belgique

Les 24 et 25 novembre 1980, la Reine Elizabeth s’est déplacée pour la seconde fois en visite officielle dans notre pays à l’occasion des 150 ans de l’indépendance de la Belgique.

Durant son séjour, la Reine et le prince Philip ont été accueillis au Château de Laeken par le Roi Baudouin. Elizabeth II y a prononcé quelques mots, évoquant notamment l’accueil chaleureux qui lui avait été réservé 14 ans plus tôt et les liens qui unit nos deux pays.

La Reine a également profité de son passage en Belgique pour visiter la Commission Économique Européenne et le siège Bruxellois de l’OTAN. Elle s’est d’ailleurs adressée aux membres de l’organisation et au monde, rappelant l’importance de l’unité des pays face aux challenges futurs. Elizabeth II s’est aussi permis de citer Paul-Henri Spaak en rappelant les principes de défense, de dissuasion et de détente prônés par l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord. Un clin d’œil au Belge considéré comme père de l’Europe et qui, rappelons-le, a occupé les fonctions de Premier ministre et de secrétaire général de l’OTAN.

En fin de séjour, le couple royal britannique a assisté un ballet, produit par Maurice Béjart, au Théâtre de la Monnaie. Une représentation du Boléro de Ravel qui avait d’ailleurs déplu à la Reine tant ce dernier ce dernier laissait transparaître une tonalité homo-érotique.