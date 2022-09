Décès de la reine Elizabeth II : les réactions du monde du rock

Elton John partage aussi sa peine

Autre personnalité légendaire de la musique, Elton John s'est dit "profondément triste" à l'annonce du décès de la reine Elizabeth II. "La reine Elizabeth a été une grande partie de ma vie, de l'enfance à aujourd'hui, et elle va beaucoup me manquer", a écrit le musicien britannique de 75 ans sur Twitter. "Elle avait une présence inspirante et a guidé le pays à travers certains de nos plus grands et plus sombres moments avec grâce, décence et une sincère chaleur compatissante".