Décès de la Reine Elizabeth II : Les BBC Proms sont annulés

Du côté de la musique classique, les BBC Proms, véritables institutions en Angleterre, ont pris la décision d’annuler les deux derniers concerts, dont la fameuse Last Night of the Proms, qui était prévue ce samedi 10 septembre : "Suite à la très triste nouvelle de la mort de Sa Majesté la Reine, en signe de respect, nous n’organiserons par le [Concert] Prom 71 ce vendredi 9 septembre ni la Dernière Nuit des Proms", peut-on lire sur le site du Festival.