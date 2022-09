Ce 14 septembre, le roi Charles III a mené la procession derrière le carrosse transportant le cercueil de la reine Elizabeth II du palais de Buckingham au palais de Westminster.

La foule a pu assister à la traversée du centre de Londres par le cortège : Queen’s Gardens, The Mall, Horse Guards et Horse Guards Arch, Whitehall, Parliament Street, Parliament Square et New Palace Yard.