Décès de la reine Elizabeth II : devant le Parlement, le roi Charles III dit ressentir "le poids de l’histoire"

Mercredi 14 septembre, après des prières au palais en présence du roi, de la reine consort et des membres de la famille royale, une procession emmenée par Charles III aura lieu en début d'après-midi pour acheminer le cercueil de la reine du palais de Buckingham au palais de Westminster.

La reine et la famille royale s'y joindront. La célèbre cloche de Big Ben sonnera, des coups de canon seront tirés depuis Hyde Park.

Le cercueil fermé de la reine reposera à Westminster Hall jusqu'au 19 au matin, drapé de l'étendard royal et posé sur un catafalque drapé de pourpre. Le public pourra venir s'y recueillir 24 heures sur 24 à partir de 18H00 (16H00 GMT) mercredi. Des centaines de milliers de personnes et des kilomètres de queue, y compris nocturne, sont attendus.

Le vendredi 16 septembre, le roi et la reine consort se rendent au Pays de Galles, complétant ainsi leur tournée des quatre nations du Royaume Uni.