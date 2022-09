Charles III sera officiellement proclamé roi samedi, selon divers médias britanniques.

Charles est automatiquement devenu le nouveau roi après le décès de la reine Elizabeth II survenu jeudi en soirée. Selon les journaux The Times et The Independent, entre autres, Charles III sera officiellement proclamé roi samedi lors de l'"Accession Council".

Cet organe est composé, entre autres, de membres de la Chambre des Lords et de la Chambre des Communes et de hauts fonctionnaires.