Funérailles d'État avec des dignitaires attendus du monde entier, dont le président américain Joe Biden, et une audience télévisée de millions de personnes à travers le monde. Pour l'occasion, un jour férié a été décrété. Les dirigeants du monde entier devront éviter les jets privés pour se rendre au Royaume-Uni à l'occasion des funérailles d'Elizabeth II et des bus collectifs remplaceront hélicoptères et voitures personnelles pour leurs déplacements à Londres, a rapporté lundi le site Politico.

Procession pour acheminer le cercueil jusqu'à l'Abbaye de Westminster avant la cérémonie prévue à 10H00 GMT.

La reine sera inhumée en privé dans la chapelle du roi George VI du château de Windsor, une annexe de la chapelle principale.

Le cercueil de son époux le prince Philip décédé l'an dernier y sera déplacé pour être à ses côtés.