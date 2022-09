Décès de la reine Elizabeth II : Charles hérite du trône et d'une fortune colossale

Après le décès de sa mère la reine Elizabeth II, Charles hérite du trône mais aussi de sa fortune privée. Il recevra ce patrimoine colossal sans avoir à s'acquitter de droit de succession, privilège réservé aux successions royales.

Si rien n'oblige les monarques britanniques à révéler leurs finances privées, la reine était à la tête d'une fortune personnelle de 370 millions de livres en 2022 (413 millions de francs au cours actuel), selon le Sunday Times, soit 5 millions de plus que l'année précédente.

Le palais de Buckingham, résidence royale londonienne, et le château de Windsor, à une trentaine de kilomètres à l'ouest de la capitale, sont des propriétés de l'État, mais le château de Balmoral, villégiature d'été de la famille royale, et la résidence de Sandringham, où la famille royale célèbre traditionnellement les fêtes de fin d'année, étaient des propriétés de la monarque et seront légués à Charles.

Une collection de timbres de 100 millions de livres

La reine possédait aussi un important portefeuille d'actions et une collection royale de timbres dont la valeur est estimée à 100 millions de livres, selon les auteurs du classement "Rich List" 2021 du Times.

La fortune de la reine vient s'ajouter à la fortune personnelle de Charles, estimée à 87 millions de livres par le site celebritynetworth.com. Les célèbres joyaux de la couronne, évalués à quelque 3 milliards de livres, appartenaient symboliquement à la reine et sont automatiquement transmis à son successeur.