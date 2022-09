Décès de la reine Elizabeth II : avec 14 heures d’attente, la file d’attente pour voir le cercueil d’Elizabeth II n’est plus accessible pendant au moins 6 heures

L’accès à la file d’attente pour voir le cercueil d’Elizabeth II a été suspendu vendredi en raison de la forte affluence, a indiqué le gouvernement.

Il a été suspendu "pour au moins six heures", a-t-il précisé. Le temps d’attente avant cette suspension était monté à 14h00 et la file d’attente serpentant dans le centre de Londres faisait plus de 8 kilomètres.

Vers 13h00, soit deux heures après l’annonce, les portes donnant accès au Southwark Park ont été fermées. "N’essayez pas de rejoindre la file d’attente avant sa réouverture", a conseillé le département gouvernemental chargé du Numérique, de la Culture, des Médias et du Sport, qui publie les mises à jour de la situation sur son compte Twitter.

Les personnes fermant actuellement la marche ne devraient pas atteindre le palais de Westminster avant minuit.