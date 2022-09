Le Premier ministre n’a jamais eu l’occasion de rencontrer personnellement Elizabeth. "Mais sans l’avoir rencontrée, on sent que c’était quelqu’un animé de valeurs fortes et avec un fort impact, jusque dans ses derniers jours".

Le registre est ouvert à la résidence de l’ambassadeur britannique, au 17 de la rue Ducale, à Bruxelles. Il sera accessible au public tout ce week-end, ainsi que tous les jours ouvrables jusqu’aux funérailles, et ce de 9 à 18h00.