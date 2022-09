Décès de la reine Elizabeth II : à Londres, des heures d'attente pour s'assurer "quelques secondes" avec la reine

"On n'a pas dormi de la nuit", s'amuse Rob Paige, un retraité de 65 ans arrivé mardi soir avec son épouse Maureen, 67 ans, qui euphémise: "la nuit a été un peu humide". "Après 01h00 du matin, c'était calme, on est allés faire un tour. La plupart des gens étaient silencieux, il y avait du crachin... Beaucoup plus de gens sont arrivés ce matin vers 05h00", raconte Rob.

En début de matinée, la file d'attente est déjà longue, pas encore impressionnante. Tout au long du parcours, des agents en gilet fluo veillent.

Les conversations se nouent dans la file et avec les policiers présents, on s'entraide dans une ambiance bon enfant. Certains vont chercher des cafés, d'autres ont prêté leur sac de couchage. "C'est toujours comme ça avec ces événements royaux", rigole Rob. "Un temps épouvantable, mais très sympa!"

Je vais certainement faire la révérence en signe de respect

"Malheureusement, on n'a pas vu la reine mère" en 2002, explique encore Maureen. "On n'aurait pas pu rater ça. Je vais certainement faire la révérence en signe de respect."

Brian Flatman aussi a manqué un événement charnière, le couronnement de la reine en 1953. "J'avais seize ans, j'étais très bien positionné sur Hyde Park Corner, mais je suis tombée subitement malade et j'ai dû me traîner jusqu'à chez moi." Pas question cette fois de rater quoi que ce soit: le retraité, bonnet sur la tête, a lui aussi passé la nuit ici.