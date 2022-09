Décès de la Reine Elisabeth II : tout profit sportif pour certains clubs anglais ?

On pensait les Red Devils lancés avec quatre succès de rang en championnat. Mais, ça, c’était avant un revers bien apathique face à la Real Sociedad en Ligue des Champions. Un coup d’arrêt qui va pouvoir gamberger dans les têtes mancuniennes bien plus longtemps que prévu. Et quand on sait que certains joueurs, comme Cristiano Ronaldo courent après la confiance depuis le début de saison. Bien malin celui qui pourra anticiper la future courbe de forme de Manchester United.