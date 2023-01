Décès de la mannequin allemande Tatjana Patitz, "Supermodel" des années 90, à l'âge de 56 ans

La mannequin allemande Tatjana Patitz, qui faisait partie des 'Supermodels' dans les années 1980 et 1990 avec Naomi Campbell, Linda Evangelista, Cindy Crawford et Claudia Schiffer, est décédée mercredi à l'âge de 56 ans. Elle est morte en Californie, a confirmé son agence. La cause du décès n'a pas été révélée.

Tatjana Patitz a également figuré dans le célèbre clip de George Michael "Freedom", avec d'autres top-modèles. Elle est née à Hambourg et a grandi en Suède. Elle a ensuite déménagé aux États-Unis. Elle avait un fils.