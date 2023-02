Entamant sa carrière dans la fiction en tant que lectrice, Solen Roy-Pageneault est devenue scénariste sur plusieurs séries comme "Section de recherches" et "Julie Lescaut". Elle développera par la suite sur “L’homme sans nom” et la minisérie “Le repaire de la vouivre” avant de connaître le succès avec Candice Renoir. En 2018, elle se lance dans “Ils ont échangé mon enfant” et en 2021 “Touchées”, la fiction réalisée par Alexandra Lamy. L’actrice Cécile Bois a également tenu à rendre hommage à celle qui lui a offert son rôle le plus reconnaissable.