Décès de la cantatrice Grace Bumbry, première chanteuse de couleur à chanter au Festival de Bayreuth

Dans les années 70, Grace Bumbry décide de se tourner vers des rôles de soprano, afin de soulager sa voix, fatiguée par les graves de mezzo. Elle s’attaquera donc aux plus grands rôles du répertoire comme ceux de Salomé de Strauss, de la Tosca de Puccini, de Norma de Bellini ou encore de Médée de Cherubini, sans abandonner pour autant les rôles de mezzo. Plus d’une fois, elle réalise la performance d’alterner deux rôles (de soprano et de mezzo) lors de la même production. Ce fut notamment le cas à Covent Garden, où elle a chanté le rôle-titre de Norma, mais également celui d’Adalgisa. "De même, elle alternera Aida et Amneris, Vénus et Elisabeth dans Tannhäuser, Cassandre et Didon dans Les Troyens", précise nos confrères du magazine Diapason.

Grace Bumbry fera ses premiers adieux à la scène en 1997, interprétant Klytämnestra dans Elektra de Strauss, pour se consacrer pleinement à l’enseignement, elle fondera par ailleurs la Grace Bumbry Vocal and Opera Academy, à Berlin, en 2009. L’appel de la scène se fera entendre au début des années 2000, où Grace Bumbry donnera une série de récitals en l’honneur de sa professeure et mentor Lotte Lehman.