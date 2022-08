Décès de l'organiste de jazz Joey DeFrancesco

DeFrancesco a enregistré et tourné avec ses propres groupes ainsi qu'avec de nombreux artistes renommés dont Ray Charles, Van Morrison, Diana Krall, Nancy Wilson, George Benson, James Moody, John Scofield, Bobby Hutcherson, Jimmy Cobb, John McLaughlin, Larry Coryell, David Sanborn et bien d'autres. Le quatre fois nominé aux Grammy Awards, avec plus de 30 enregistrements en tant que leader à son actif, a reçu d'innombrables prix de la Jazz Journalist Association et d'autres distinctions dans le monde entier, notamment son intronisation au premier Hammond Organ Hall of Fame en 2014, le Philadelphia Music Walk of Fame en 2016 et en tête des sondages des critiques dans DownBeat Magazine onze fois au cours des quinze dernières années et les sondages des lecteurs chaque année depuis 2005. DeFrancesco animait également une émission hebdomadaire sur la chaîne Real Jazz de SiriusXM Radio intitulée "Organized".