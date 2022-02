Décès de l'héroïne de guerre Henriette Hanotte à l'âge de 102 ans

L'héroïne de guerre Henriette Hanotte est décédée samedi à l'âge de 102 ans, annonce dimanche la Ville de Nivelles, dont elle était citoyenne d'honneur. Originaire de Rumes (Hainaut), Henriette Hanotte et sa famille ont aidé des soldats anglais à franchir la frontière franco-belge au début de la guerre. Elle s'est alors fait connaître du MI9 : une organisation d'aide, de protection et de rapatriement sur le sol anglais de militaires et résistants alliés. Elle rejoindra également le réseau Comète sous le pseudonyme de Marie, puis Monique. Celui-ci aidait les soldats britanniques à retourner au Royaume-Uni.

En 1944, Henriette Hanotte est grillée par un collaborateur à Rumes et recherchée par la Gestapo. Elle emprunte à son tour le chemin de l'évasion et se met à l'abri en Angleterre, où elle devient sous-lieutenant ATS et suit l'entraînement de parachutiste.

Elle habitait Nivelles depuis 1997.