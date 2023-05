Décès de l’étudiant Sanda Dia lors d’un bizutage : les participants condamnés à une peine de travail par la cour d’appel d’Anvers

La cour d’appel d'Anvers a prononcé son arrêt dans l’affaire "Sanda Dia" du nom de l’étudiant décédé en décembre 2018 des suites d’un baptême étudiant au sein du cercle "De Reuzegom". Les participants renvoyés devant la justice sont tous condamnés à une peine de travail et à une amende.

Tous les prévenus ont été reconnus coupables d'avoir infligé des coups et des blessures accidentels ayant entraîné la mort. Ils sont acquittés pour lui avoir administré des substances nocives - dont de l'huile de poisson - ayant entraîné la mort. Ils sont également acquittés de négligence coupable. Ils écopent tous de 200 à 300 heures de travaux d'intérêt général et d'une amende de 400 euros. S'ils n'effectuent pas leur travail d'intérêt général, ils recevront une peine de prison alternative de 15 jours. Tous auront donc un casier judiciaire, mais ne seront pas privés de leurs droits.

Pour rappel, la justice avait renvoyé dix-huit prévenus membres du cercle étudiant devant le tribunal d'Hasselt. Et cela pour avoir administré des substances nocives, imposé un traitement dégradant, le tout ayant entraîné la mort de Sanda Dia à la suite de négligence coupable.

Lors de l’examen de l’affaire en première instance, la présidente du tribunal correctionnel s’était déclarée uniquement compétente pour juger les faits survenus lors du baptême, le 5 décembre 2018 à Vorselaar, et non l’ensemble des événements survenus avant, qui se sont déroulés à Louvain et ont, selon la famille de la victime, joué un rôle dans le décès de l’étudiant.

La famille de Sanda Dia et le ministère public avaient dès lors interjeté appel de cette décision et le procès avait été suspendu. C'est finalement la cour d'appel d'Anvers qui a décidé de statuer.