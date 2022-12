Décès de l’épouse du défunt batteur des Rolling Stones, Charlie Watts

Shirley Watts nous quitte à l’âge de 84 ans.

C’est via un communiqué posté par sa famille qu’on apprend qu’elle est décédée des suites d’une courte maladie le 16 décembre :

"C’est avec une profonde tristesse que Seraphina, Charlotte et Barry vous annoncent la mort de leur très chère mère, grand-mère et belle-mère, Shirley Watts. Shirley est décédée paisiblement ce vendredi 16 décembre dans le Devon après une courte maladie, entourée de ses proches".

"Elle manquera énormément à ses sœurs, Jackie et Jill, et son frère Stephen. Elle a maintenant retrouvé pour toujours son cher Charlie".

Le couple s’est rencontré en 1961 alors qu’ils étudiaient tous les deux au Royal College of Art. Ils se sont mariés trois ans plus tard et avaient, au départ, caché leur union, même aux autres membres des Stones, par peur que cela n’affecte leur carrière. Shirley Watts est devenue sculptrice, artiste et éleveuse de chevaux.

Elle est restée mariée à Charlie jusqu’à son décès en août 2021, alors qu’il était âgé de 80 ans.