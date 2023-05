Décès de l’artiste derrière les visuels de The Offspring, Nirvana, Queens of the Stone Age, Green Day, etc.

Son travail a fini par attirer l’attention de certains des plus grands artistes rock de la décennie suivante, notamment Nirvana, Green Day, Pearl Jam et The White Stripes, pour lesquels il a ensuite conçu des affiches de concerts et de tournées.

Parmi ses travaux les plus célèbres figurent les pochettes du cinquième album studio de The Offspring, "Americana", de "Houdini" des Melvins et du premier album éponyme de Queens Of The Stone Age en 1998. Il a également conçu des affiches de tournée pour des artistes extérieurs à la scène rock, notamment pour le groupe de hip-hop Beastie Boys.

Il a également contribué à la réalisation de vidéos musicales. Par exemple, il a réalisé les visuels du titre "Pretty Noose" de Soundgarden en 1996, qui figure sur leur cinquième album, Down On The Upside.